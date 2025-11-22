青森県深浦町にある国天然記念物の「北金ヶ沢のイチョウ」が見頃を迎えている。夜間はライトアップされた黄金色の葉が暗闇に浮かび上がり、訪れる人たちを魅了している。樹齢は１０００年以上と推定される。高さは約３１メートル、幹回りは約２２メートルと国内最大級の大きさを誇り、「日本一の大イチョウ」とも称される。青森市から訪れた会社員男性（６５）は「下から上まで黄色い葉が広がり、すごい迫力」と笑顔で話した。