長崎市風頭町で2階建て住宅で火事があり現在、消火活動が行われています。 22日午後4時45分頃長崎市風頭町で「2階建て住宅から炎が出ている」と付近の住民から消防に通報がありました。 警察によりますとこの火事でけが人の情報などは現在、入っていないということです。 消防が消防車11台出動させ、消火活動を行っています。