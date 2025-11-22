調理家電などを扱う大石アンドアソシエイツ（東京都渋谷区）は、英国の家電ブランド「Russell Hobbs（ラッセルホブス）」から、自動調理家電「エアフライオーブン」を2025年11月28日から順次発売する。コンパクトながら容量4L、効率的に調理油を使わず、または少量の油で調理可能で、水を入れれば蒸し料理もできる。「高温熱風循環式」の採用により短時間での調理を実現した。幅21センチとスリムなコンパクトボディながら容積4リッ