最近のスーパー銭湯では良質な備品が用意されていて大変便利です。今回は筆者の知人が出会ったある親子とのちょっとしたトラブルのお話です。 これは私物なのですが……。 人の私物を備品だと勘違いしたのは親子のほうなのに、逆切れ……。何もMさんは悪くないのに、とんだ災難でしたね。 【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年9月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライタ&#