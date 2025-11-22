来年５月末で活動を終了する「嵐」が２２日、公式ファンクラブサイトなどで５人そろっての動画を更新し、活動終了前ラストとなる全国ツアーの開催を発表した。来春から５大ドームを巡り、５月３１日に東京ドームで最終公演を行う。嵐がステージに帰ってくる。この日、有料ファンクラブサイトや「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」公式サイトで、全国ツアーの開催が電撃発表された。３月１３日〜５月３１日まで、５大