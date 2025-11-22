あんバター研究家であんバターの沼にはまり、これまでに訪れたあんバターのお店は1000店舗。食べたあんバターの数は約2000個。SNSのフォロワーは、合計18万人のインフルエンサーでもある「うさもぐ」さん。その明るいキャラクターと、「あんバター」への愛のこもったコンテンツでファンも多く、老若男女問わず人気のあるうさもぐさんを今回インタビュー。あんバター