◆大相撲九州場所１４日目（２２日・福岡国際センター）連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に寄り切られ、横綱・豊昇龍（立浪）は、新関脇・安青錦（安治川）に押し出されてともに敗れ、２敗で首位だった２人が３敗に後退。安青錦は３敗を守り、３人が３敗の首位に並んだ。この結果、千秋楽の取組で、安青錦が勝つと、横綱直接対決の勝者との優勝決定戦となる。安青錦が敗れると、横綱同士の一番