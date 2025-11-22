◆大相撲九州場所１３日目（２１日・福岡国際センター）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）を寄り切り、勝ち越した。過去４勝７敗の相手に左上手を素早く取り、右下手もつかみ、大の里が巻き替えに来るところを一気に押し込んだ。右膝痛に耐えて勝利をつかんだ。７日目までは、２勝５敗と苦しい土俵だったが、８日目から５連勝。前日は、横綱・豊昇龍（立浪）に敗れたものの、この日は優勝を争う