タレント・丸山桂里奈（42）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「先輩ママさん助けて!」と題し、意見を求めた。現在2歳長女を育てる丸山だが、多くの悩み事を抱えているという。そこで「YouTube見せすぎ問題」について語り始めた。「時間を制限して見せた方がいいというか、もともと見せない方がいいのかもしれないけど。1対1で子供といるとき、ご飯つくるときに付いてきちゃって危ないから、見せるんだけど」とい