プロ野球・楽天は22日に行った「ファン感謝祭2025」にて、2026年シーズンのファンクラブユニホームを発表しました。ブラウンが初めてメインカラーに採用された今回のユニホームは、球団公式ファンクラブ「CLUB EAGLES」全コースの入会特典となっています。来季開催予定の「CLUB EAGLES」メンバーのためのイベント「ファンクラブフェスタ」では、選手がこのファンクラブユニホームを着用します。▽ファンクラブユニホーム2026 コン