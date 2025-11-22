天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは、初めての外国公式訪問を終え22日朝、ラオスから帰国されました。ラオス公式訪問を終えた愛子さまは、午前7時前、成田空港に到着し、出迎えた宮内庁職員らににこやかにあいさつをされました。愛子さま「充実した滞在を終えてこちらに戻って来られたこと大変ありがたくうれしく思っております。空港に降り立ちましたら空気が冷たくてびっくりいたしました」愛子さまは5日間の滞在中、ラオス政府か