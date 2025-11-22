ギターの製造を手掛ける松本市のディバイザーで22日、限定モデルや新製品の展示発表会が開かれました。会場には200本を超えるギターが並び、訪れた人たちは特徴などの説明を受けていました。 中には県内で深刻化する松くい虫の被害に遭ったアカマツが素材のギターもあり、変色した部分を個性として残していました。