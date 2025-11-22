フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２２日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは「毎日絶好調アスリート」。ポジティブな明るさで活躍した各界のアスリートが集結した。女子レスリングで長年活躍した浜口京子氏が出演した。登場するなりハイテンションかつマイペースを貫く浜口氏に、浜田も苦笑。「ちょっと、事務所の人〜？連れて帰ってもらっていいですかね？」とスタジオ外に呼びかけ