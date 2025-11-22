【新華社ヤンゴン11月22日】ミャンマー国家安全保障平和委員会のゾーミントゥン報道官は21日、日本の高市早苗首相による台湾に関する誤った発言についてメディアの質問を受け、ミャンマー政府は「一つの中国」政策を堅持すると改めて表明した。ゾーミントゥン氏は高市氏の発言に留意しているとした上で、ミャンマー政府の立場を次のように説明した。ミャンマー政府は「一つの中国」政策を堅持する。ミンアウンフライン暫定大統