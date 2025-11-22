■大相撲九州場所14日目（22日、福岡国際センター）V争いトップを走る横綱・大の里（25、二所ノ関）と豊昇龍（26、立浪）に土がつき、11勝3敗で両横綱と新関脇・安青錦（21、安治川）の3人が並び、明日の千秋楽を迎える。2場所連続、6度目の優勝を狙う大の里は大関・琴櫻（28、佐渡ヶ嶽）との一番で、立ち合い当たってから、右の仕下手を取ったが、琴櫻に組み止められるとそのまま寄り切られた。5場所ぶり3度目の賜杯を目指す豊