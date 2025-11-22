最新技術で再現されたリアルな恐竜が動き回る迫力のステージショーが22日、静岡･富士市で開催されました。22日、富士市で開催されたのは、「恐竜ラボ！ギガ・ミッション」です。このショーは、最新の技術と演出でリアルに再現された恐竜を間近で見られ、その世界を疑似体験できることで話題となっています。なかでも見どころは、今回 初登場となった体長約8メートルの「ギガノトサウルス」で、ほかの様々