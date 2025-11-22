高知県産の新米といっしょに様々なグルメを楽しめる「こうち米フェスタ」が始まりました。高知市の大旺新洋おまち多目的広場で11月22日から始まった「こうち米フェスタ」は、県内産の新米の美味しさを楽しんでもらいたいと、米卸売業の高知食糧が初めて開いたものです。会場には「仁井田米にこまる」や「三原村産のコシヒカリ」など5つの銘柄の新米が用意され、とうふの肉吸いや豚汁などのほか、全国から取り寄せたごはんのおとも