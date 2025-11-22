高市総理も出席するG20=主要20か国の首脳会議がまもなく開幕します。台湾有事に関する答弁をめぐって日中関係が冷え込むなか、中国側との接触はあるのでしょうか。開催地の南アフリカから中継です。高市総理は2日間の日程で行われるG20サミットに出席するため、政府専用機で20時間以上の移動を終え、南アフリカに到着しました。サミット開催中、焦点となっているのが、台湾有事に関する答弁をめぐって反発を強めている中国との接触