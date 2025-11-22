宮城県栗原市の診療所の敷地内で男性がクマに襲われ、けがをしました。きょう午前7時50分頃、宮城県栗原市にある診療所の敷地内で「男性がクマに襲われた」と診療所の関係者から消防に通報がありました。警察などによりますと、この診療所の職員の70代男性が建物から外に出たところ、クマに襲われ、右の頬や右腕をひっかかれるけがをしました。男性は病院に運ばれましたが、意識はあり、会話できる状態だということです。男性は現