宮崎県の養鶏場で鳥インフルエンザが確認されたことを受けて、熊本県が対策会議を開きました。高病原性の可能性が高い鳥インフルエンザが確認されたのは、宮崎県日向市の肉用の養鶏場です。養鶏場での感染確認は、九州で今シーズン初めてです。熊本県は22日に対策会議を開き、情報の共有や体制の整備などを話し合いました。熊本県内の養鶏場で鳥インフルエンザが最後に発生したのは2021年で、今回191ある農場すべてで異常は