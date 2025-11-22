KKTの番組『くりぃむしちゅー の熊本どぎゃん！？』から生まれたイベント「有田ラーメンフェス」が22日、開幕しました。会場には、くりぃむしちゅー有田哲平さんオススメの東京のラーメン店3店舗と、熊本の7店舗のあわせて10店舗が集結。ラーメン店として世界初のミシュラン1つ星・東京の名店「蔦」など、貴重な一杯を求める人でにぎわいました。販売しているオリジナルグッズの数には限りがあり、