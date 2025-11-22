忘年会シーズンを前に、熊本県警が熊本市と合同で繁華街の飲食店に立ち入り調査を行いました。この結果、営業許可書の掲示や従業員名簿がないなどの違反13件を指導したほか、19件には行政処分を行う予定です。また、30件の客引き行為について指導しました。2025年10月末までの客引きに関する通報は251件と去年より増えていて、県警は料金トラブルが起きやすいため、客引きを利用しないよう呼びかけています。