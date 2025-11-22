第42回マイルチャンピオンシップ（23日・京都11R1600メートル芝18頭、G1）前日発売の最終オッズ（午後5時半現在）が22日発表され、単勝はジャンタルマンタルが2.1倍で1番人気となった。ソウルラッシュが4.7倍、アスコリピチェーノが7.1倍で続いている。枠連は（3）―（7）が3.5倍、馬連は（15）―（17）が4.6倍、馬単は（15）―（17）が7.0倍、3連複は（6）―（15）―（17）が9.4倍、3連単は（15）―（17）―（6）が27.1倍で人