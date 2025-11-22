様々な車を集めたユナイテッドトヨタ熊本のイベントがグランメッセ熊本で始まりました。自動運転対応の次世代モビリティの展示や、高森高校マンガ学科の生徒によるライブペイントのほか、サッカー元日本代表・武田修宏さんの体験教室も開かれました。このイベントは23日も開催されます。