11月22日、京都競馬場で行われた11R・シトリンステークス（3歳上オープン・ダ1900m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ムルソー（牡4・栗東・池江泰寿）が勝利した。クビ差の2着にハギノサステナブル（牡5・栗東・高野友和）、3着にゼットリアン（牡5・栗東・吉田直弘）が入った。勝ちタイムは1:56.9（良）。2番人気で西村淳也騎乗、ジューンアヲニヨシ（牡5・栗東・松下武士）は、9着敗退。【比叡S】良血ダノンシーマがオープン