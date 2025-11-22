【モデルプレス＝2025/11/22】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第10回は、candy magic審査代表：酒井勇人（さかい・はやと）くんのインタビューを届ける。【写真】今年度のエリア別“日本一のイケメン中学生”◆酒井勇人（さかいはやと）くんプロフィール出身：大阪府学年：3年生誕生日：2月16日MBTI：ESFP-A