山形県尾花沢市の金属加工会社の工場で21日、作業をしていた40歳の男性に落下してきた鉄骨が直撃する事故がありました。男性は22日未明、搬送先の病院で死亡しました。21日午後6時ごろ、尾花沢市荻袋にある金属加工会社「ミツワ鉄工」の工場内で従業員の男性が機械を使って鉄骨をコンベアに載せる作業を行っていたところ、重さおよそ1.5トンの鉄骨が落下し、下にいた男性に直撃しました。この事故で、新庄市十日町の野崎正明さん（