高品質なスポーツモデルを安価に提供兵どもが夢の跡。栄華を誇った帝国でも、滅びることはある。高品質なスポーツモデルを安価に提供したルーツ・グループは、半世紀前まで英国の主要メーカーの1つだった。【画像】量産車へ反映された勝利の知見アルパイン・ラリー歴代のサンビームたち全100枚その量産ブランドの1つ、終戦後のサンビーム・タルボはラリーで活躍し、性能面でも一定の名声を集めた。マーケティング上の戦略と