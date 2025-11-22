自民党山形県連の会長を務める鈴木憲和農林水産大臣は22日、次期衆議院選挙について「まずは物価高対策の実施を優先すべき」との考えを示しました。自民党山形県連は22日、山形市で県内各地区の支部長や幹事長を集めた会議を開きました。鈴木県連会長ははじめに、農林水産大臣への就任を報告し「国の農政の課題、そして地元の将来への問題意識を持って取り組む」と決意を述べました。また、会議では鈴木会長が党の支持拡大に向けて