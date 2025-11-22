Photo: 照沼健太 冬のふとん問題、テックで一発解決。寒い季節、ふかふかの掛け布団にくるまる瞬間って、まさに至福ですよね。でも、その最高の裏には数々の「見えない家事」が潜んでいることも、また事実。冬用の布団はかさばるし、天気の良い日にやっと干せたと思えば重いし、取り込むのも一苦労。そして、シーズンオフに突入する際の洗濯・クリーニングの手間とコストを考えると……。