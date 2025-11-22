▽F FES 2025（22日、エスコンフィールドHOKKAIDO）プロ野球・日本ハムの新庄剛志監督が、22日に行われたファン感謝イベント「F FES 2025」のフィナーレに登場。早速来季の開幕カードへの思いを語りました。挨拶の第一声では「2026年開幕戦の相手決まりました。ソフトバンクです！しゃあ！」とガッツポーズ。日本ハムは2年連続となるリーグ2位につけるも、リーグ首位の座、さらに日本シリーズ進出を拒んだのは首位ソフトバンクでし