来年12月に始まるこども性暴力防止法。こどもたちへの性暴力を防止するためになにが大切か、こどもの意見を聞く場が設けられました。東京都内にある私立の中高一貫校。廊下に設置されているのは、防犯カメラです。およそ10年前から、校舎の内外合わせて64台の防犯カメラを設置。学校が設置を決めた理由。それは、犯罪やハラスメントなどからこどもたちを守るためだといいます。学校の生徒「ちょっと見張られているかな？とか思って