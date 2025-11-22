ニューヨーク発祥の人気レストラン「サラベス」では、2025年12月24日・25日のディナータイム限定で、華やかなクリスマスディナーコース「2025 Noël Dinner Course」を提供♡前菜からデザートまで、香り豊かなマッシュルームポタージュやグランマニエ香るマスカルポーネプリンなど、特別な夜にぴったりの贅沢なラインナップです♪ クリスマス限定ディナー