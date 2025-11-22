日本ハムは２２日、エスコンフィールドでファン感謝イベント「ＦＦＥＳ２０２５」を開催。締めの挨拶で新庄剛志監督が登場し、開幕３連戦の先発、４番打者などを次々と発表した。「開幕戦の相手が決まりました、ソフトバンクです。ヨッシャー！この３つ絶対に３タテします」と宣言した新庄監督は「初戦はモイネロ君が来ると思います。モイネロ君と投げ合う開幕投手を発表します」と紹介。場内にエース・伊藤大海投手の名前