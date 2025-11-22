富山地方鉄道の立山線について今後のあり方を検討する会議が開かれ、2027年度からの再構築事業を目指すことを確認しました。これにより来年の廃止は回避される公算が大きくなりました。会合には県と沿線の富山市、立山町、それに地鉄の中田邦彦社長と立山黒部貫光の見角要社長が出席しました。地鉄は立山線の岩峅寺ー立山間について、今年末までに沿線自治体から運営支援の意思表示がなければ、廃止を届け出る方針を示してい