東京・赤坂で女性が腹などを刺され重傷を負った事件で、逮捕されたのは自衛官の男でした。男は事件当日、朝霞駐屯地を自転車で出発し、正午ごろには戻っていたことがわかりました。事件は今月16日、東京・赤坂のビルの地下1階にあるライブハウスの前で起きました。現場を目撃した人「血痕がすごかった。血がいっぱい」イベントに出演予定だった40代の女性が、男にわき腹などを刃物で刺され、重傷を負いました。男は犯行後、現場か