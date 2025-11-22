小学5年生以下のチームが全県一を目指すサッカーの大会が秋田市で開幕しました。新人戦にあたる、トヨタジュニアカップは今年で37回目を迎えました。開会式ではTSAグループの伊藤哲充社長が「一瞬一瞬を楽しんで頑張ってほしい」と激励しました。選手宣誓・ブラウブリッツ秋田U-12中嶋恵祐選手「僕たち家族や指導者、この大会を開催してくださった方々に感謝し、ともにサッカーする仲間とフェアプレӦ