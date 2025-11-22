俳優の中山忍さん、金子修介監督が、映画『ガメラ 大怪獣空中決戦』の復活上映記念舞台挨拶に登壇しました。 【写真を見る】【 中山忍 】姉・中山美穂と「最初で最後」の “姉妹受賞” を回想して感謝「ガメラ」復活上映で "ギロンが愛おしい” 「平成ガメラ3部作」の第1作『ガメラ 大怪獣空中決戦』（95年）の4K HDRドルビーシネマの復活上映が決定。中山さんは“30年前「ガメラ 大怪獣空中決戦」の公開時には、こういう日