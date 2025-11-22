「くら寿司」は、11月28日（金）から、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】めっちゃ豪華！ 「くら寿司」利用でもらえる景品一覧■「ビッくらポン！」で当たる！今回テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』の放送を記念して開催されるのは、緑谷出久や爆豪勝己、轟焦凍など、人気キャラクターをあしらったグッズがゲットできる期間限定