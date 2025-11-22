札幌市南区の札幌国際スキー場がきのうオープンし、初滑りを楽しむ人でにぎわいました。きのう、営業を始めたのは札幌市南区にある、「札幌国際スキー場」です。近年は積雪の遅れによりオープンを延期するシーズンが続いていましたが今シーズンはコンディションが整い予定通りの営業開始となりました。（大学生）「最高ですね。パウダーです。サラサラです」（小樽から）「11月に滑れる