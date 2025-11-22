ソウルラッシュ PHOTO:Getty Images 今年で42回の歴史を誇るマイルCSだが、史上屈指の豪華メンバーが集まったといってもいいだろう。それほどまでに素晴らしいメンバーが集まったように感じる。 【予想配信】下半期ベストマイラー決定戦「マイルCS」をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！ 春の安田記念と同様に秋のマイル王を決める大一番。それだけに歴史を紐解けば短距離界のスターホ&#