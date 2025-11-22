プロ野球福岡ソフトバンクホークスが鹿児島市で野球教室を開きました。鹿児島市で行われた野球教室「ベースボールキッズ」にはプロ野球福岡ソフトバンクホークスの選手6人が参加しました。（福岡ソフトバンクホークス・大関友久投手）「まずはボールを投げたり打ったりするのが楽しいと思ってもらえるように。純粋なボール遊び、そういう感覚でやってほしい」「ベースボ