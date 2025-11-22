火事があったのは、北海道喜茂別町双葉の簡易郵便局兼住宅です。2025年11月22日午前11時ごろ通行人の女性から「2階から煙が見える」と消防に通報がありました。火は通報からおよそ1時間半後に消し止められましたが、2階の6畳一間が全焼したということです。警察によりますと、住宅には夫婦が2人で住んでいましたが、出火当時外出していて無事でした。警察によりますと、2階の6畳一間にはモーターバイクのリチウム電池