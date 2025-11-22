お笑いタレントの古坂大魔王（52）が22日放送のテレビ朝日「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜前11・30）に出演し、高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁に中国が反発し、日中関係が悪化していることに言及した。中国側は日本渡航自粛を国民に呼びかけたほか、日本産水産物の輸入手続きを停止するなど対抗措置を打ち出し、影響は観光やエンタメにも及んでいる。古坂は「僕らは中国を一元化しないことですよね。10何億