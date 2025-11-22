【モデルプレス＝2025/11/22】“日本一かわいい中学生”を決める「JCミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った14人を1人ずつ紹介する連載を開始。第10回は、candy magic審査代表“ほの”さんのインタビューを届ける。【写真】今年の“日本一かわいい女子中学生”ファイナリスト14人◆ほのさんプロフィール出身：鹿児島県学年：1年生誕生日：11月8日MBTI：ESFP趣味：ピックルボール特技：ダンス好きな食べ物