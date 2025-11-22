日本維新の会の県内組織「石川維新の会」は、きょう役員会を開き、来年3月に予定されている県知事選での対応について協議しました。石川維新の会では、知事選への出馬を表明している、現職の馳浩氏と新人の山野之義氏から推薦願を受け取っています。きょうの役員会では、最終的に推薦を決定する党本部への上申内容について協議されました。これまで、初の党員集会を開くなどして、方針を取りまとめる中で、両氏を推す声があったこ