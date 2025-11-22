ベイスターズ・ラガー（球団提供）横浜ＤｅＮＡの球団オリジナル醸造ビール「ベイスターズ・ラガー」が、日本地ビール協会主催のビール審査会「インターナショナル・ビアカップ２０２５」で部門別で金賞を受賞し、さらに金賞受賞ビールの中から初めてカテゴリーチャンピオンに輝いた。柑橘系のフレーバーと麦芽の芳醇さのバランスの取れた味わいが特徴で、審査会では「ｋｅｇ部門」で最優秀の金賞を受賞。各部門の金賞受賞ビー