関東大学ラグビーの対抗戦は、２３日に伝統の早慶戦（秩父宮ラグビー場）を迎える。早大はこの日、都内のグラウンドで最終調整。ＦＢ矢粼由高（３年）は「試合に向けて、いい準備を１日出来たと思います」と語った。ここまで４勝１敗の早大。早慶戦、早明戦（１２月７日、国立）で勝てば２季連続の対抗戦優勝が決まる。この秋、１０月から日本代表としてテストマッチ４試合を戦った矢粼は、１７日に欧州遠征から帰