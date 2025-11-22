◆陸上コラントッテプレゼンツＭＡＲＣＨ対抗戦２０２５（２２日、東京・町田市立陸上競技場）第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する青学大（前回優勝）、中大（前回５位）、立大（前回１３位）と予選会で敗退した法大（前回１５位）、明大（前回予選会敗退）の５校が参戦。１万メートルの公認レースを４組行い、各校上位１０人の合計タイムで争った。前回の第１０１回箱根駅伝（今年１月）で優勝した青学大で主