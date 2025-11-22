子どもたちがプロのレベルで学べるサッカー教室がきょう金沢市内で開かれました。このサッカー教室は子どもたちにプロの世界を体験して夢や目標を見つけてもらおうと通信会社のNTTドコモが開いたものです。きょうは県内の小学生40人が参加しツエーゲン金沢のスクールコーチにパスの出し方やドリブルなど指導を受けながら汗を流していました。■株式会社ドコモCS北陸石川支店 三寺伶奈さん「参加され